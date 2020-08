Schmidt is zelfverzekerd over de plannen van PSV

Schmidt vindt dat PSV tegen Willem II meer kansen had kunnen creëren

22 augustus Trainer Roger Schmidt van PSV vond dat zijn ploeg vrijdagavond in de oefenwedstrijd tegen Willem II meer kansen had kunnen creëren. Hij was in Tilburg niet ontevreden na een 1-1 gelijkspel, maar zag wel dat er nog genoeg te verbeteren valt.