Schmidt over alle blessures bij PSV: ‘We focussen op onze beschikbare spelers, maar natuurlijk analyseren we de situatie’

INTERVIEWPSV-trainer Roger Schmidt gelooft dat er dit seizoen voor PSV nog steeds een kampioenschap mogelijk is. ,,Natuurlijk is er nog spanning. We hebben onze laatste wedstrijd in de eredivisie begin februari verloren en het zou niet mogelijk zijn om zo'n serie als de onze neer te zetten als we er niet in hadden geloofd.”

Zondag tegen Willem II gingen de punten met enige moeite naar PSV, dat met 4-2 won van Willem II. ,,Het is niet onze mooiste wedstrijd geweest. Hopelijk hebben de komende weken nog een paar spelers terug voor onze laatste wedstrijden van het seizoen. We hopen dat Mario (Götze, red.) er dan weer bij is. Ook André Ramalho en Noni Madueke zijn er misschien weer bij, omdat ze morgen weer starten in de teamtraining. Phillipp Mwene is ook nog niet uitgesloten.”

Blessures onderscheiden

Zijn alle blessures bij PSV toeval of is er meer aan de hand? Zondag viel Carlos Vinícius weer uit. ,,Bij spierblessures moet je je altijd nadien afvragen wat er mis is gegaan. We proberen spelers altijd goed voor te bereiden en met Carlos hebben we dat gedaan. Je moet goed onderscheiden wat de blessures voor de lange en korte termijn zijn. Met Ryan Thomas, Olivier Boscagli, Phillipp en Armando Obispo hebben we ook een aantal problemen in de eerste categorie. Als er dan dingen bijkomen, wordt het ineens veel. We analyseren het, maar we moeten ons ook focussen op de spelers die er wél zijn. We houden wel steeds een goede bemanning over.”

Finales

Heeft de zege op Ajax nog invloed op het duel met Feyenoord? ,,Mentaal is de voorbereiding nu steeds hetzelfde, omdat we steeds finales spelen voor ons gevoel. We wisten dat Ajax niet veel zou laten liggen en dat we bijna alles moesten winnen om in de competitie nog een kans te maken. Feyenoord heeft een goed team, maar wij kunnen ook steeds bogen op spelers die ons helpen op het moment dat anderen wegvallen. We hebben vertrouwen dat we van hen kunnen winnen.”