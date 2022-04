Schmidt praat niet over Benfica en denkt dat Van Nistelrooij een slimme keuze is voor PSV: ‘Wij gaan elke wedstrijd all-in’

PSV kan tot 25 mei nul, een, twee of drie prijzen winnen. Schmidt wil met zijn team all-in gaan en hoopt er energie van te krijgen. ,,Dit is een tijd waarvan je als speler en in mijn geval als trainer moet genieten. Natuurlijk hebben we alle focus nodig, maar periodes als deze zijn heel bijzonder. Ik wil niet praten over de verdere toekomst, omdat er ongelooflijk veel op het spel staat.”

Slimme keuze

Schmidt kreeg ook nog een vraag over de benoeming van Ruud van Nistelrooij als de toekomstige coach van PSV. ,,Ik denk dat het een slimme en goede keuze is. We hebben af en toe contact gehad en volgens mij weet hij ongelooflijk veel van deze club. Misschien nog wel meer dan ik. De meeste contacten met hem liepen via hem en André Ooijer.” Of Van Nistelrooij er klaar voor is om de baan te gaan vervullen? ,,Soms komt de kans en dan ga je ervoor of niet. Hij heeft het nu besloten en PSV heeft met hem en een aantal anderen genoeg mensen aan boord die aan succes kunnen bijdragen.”