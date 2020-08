Schmidt verwacht snel complete selectie bij PSV: ‘We zijn zelfverzekerd dat het lukt’

Schmidt wil dat zijn ploeg gevoel voor tactische zaken ontwikkelt. ,,Dat is goed gegaan”, zegt hij. Zorgen over het uitblijven van nieuwe spelers maakt hij zich ogenschijnlijk allerminst. ,,We werken er hard aan en willen onze ploeg versterken met spelers die ons beter maken en de huidige groep concurrentie geven. Voor nu focussen we ons op de spelers die er zijn en ze doen het goed.”

Ambiance

Wanneer komen die transfers? ,,We zijn zelfverzekerd dat we bij de start van het seizoen onze selectie compleet hebben. De komende dagen of weken zal er nieuws komen, maar zolang er nog geen contracten zijn getekend kunnen we weinig zeggen.” Schmidt hoopt dat de ambiance rondom wedstrijden snel verandert. Een leeg Philips Stadion is uiteraard niet waarvoor hij naar PSV is gekomen. ,,We moeten het accepteren, het is zoals het is. Maar wat zou ik het graag beleven als het uitverkocht is. PSV heeft een fantastische atmosfeer heb ik eerder gemerkt. De situatie is in alle opzichten en voor iedereen bijzonder, maar onze spelers gaan er goed mee om vind ik.”