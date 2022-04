Schmidt vindt dat PSV een belangrijke en knappe zege heeft gepakt: ‘Dat wij en Ajax vroeg of laat winnen, is kwaliteit’

Dat dat de laatste weken bij de Amsterdammers relatief vaak in de slotfase gebeurt, vindt Schmidt een teken van kwaliteit, of het nou vroeg of laat is. ,,Als zoiets regelmatig laat gebeurt, is dat ook zo. Maar ook wij pakken onze wedstrijden nu gewoon. Ergens zal Ajax een keer punten moeten laten liggen, dat weten we. Het kan nog, maar wij focussen op onze duels omdat dat het enige is wat ons kan helpen. Winnen we alles en is het niet genoeg, dan hebben we gedaan wat we konden.”

Schmidt denkt dat de tweede plek voor PSV nu wel zo goed als zeker veilig is gesteld. ,,We zijn blij dat we nu thuis kunnen spelen en willen daarin met de steun van onze supporters de punten pakken.” PSV heeft tien punten voorsprong op Feyenoord, dat nog een wedstrijd te spelen heeft en zondag tegen FC Utrecht op zeven punten van PSV kan komen. Dat lijkt, met nog vier duels te gaan, een onoverbrugbare kloof.

Dolblij

Terug naar PSV, dat volgens Schmidt een knappe zege pakte. ,,Het was niet zo makkelijk vanavond. Vorige week na de bekerwinst was iedereen dolblij, natuurlijk. Deze wedstrijd komen we achter, maar laten we toch weer zien dat we terug kunnen komen. Ik vind dat de spelers het goed op hebben gepakt na die achterstand.”

De trainer speelde zonder Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo in de basis, beiden door enkelklachten. Sangaré kwam er na rust in, Gakpo in de slotfase. ,,Ibrahim is pas geblesseerd geweest en ik wilde met hem geen risico nemen. Met Cody wilde ik dat ook niet. Hij heeft na wedstrjiden soms nog pijn aan de enkel en op kunstgras vond ik het niet verstandig om hem te laten starten. Hij is jong en gaat een grote carrière tegemoet, die ik niet wil verstoren door risico's te nemen.”