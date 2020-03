Schorsing Gakpo prikkelt reserves PSV

De basis van PSV voorspellen was de afgelopen weken een abc’tje, maar komend weekend ontbreekt een stuk uit de elfdelige puzzel die trainer Ernest Faber sinds vorige maand vier keer in elkaar zette. Niet vanwege een blessure, maar door de vijfde gele kaart van Cody Gakpo staat er in Groningen sowieso één andere speler aan de aftrap bij PSV. Faber neemt het de aanvaller niet kwalijk, zo liet hij dinsdag merken op trainingscomplex De Herdgang. ,,Niet veel mensen waren op de hoogte van deze spelregel, denk ik”, zo zei de oefenmeester over de actie waarbij Gakpo zijn shirt over zijn hoofd trok.