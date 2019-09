Schwaab is kritisch en tevreden na rentree in Philips Stadion: ‘Normaal dat je op je kans moet wachten’

De eerste helft stemde hem tot tevredenheid. ,,Als ik daaraan denk, was het een prima wedstrijd van ons. We waren heel dominant, balvast, hadden een goede opbouw en vonden de juiste oplossingen. Na rust was het niet zo goed. Daarin leden we te veel balverlies. Dan laten we Groningen terug in de wedstrijd komen. Dat kan niet.”

Voor Schwaab was het zijn eerste basisplek sinds zijn terugkeer in Eindhoven, hij deed alleen in de play-offs van de Europa League een kleine 10 minuten mee in de uitwedstrijd tegen Apollon Limassol. Vooralsnog kreeg Timo Baumgartl - een landgenoot - de voorkeur in de defensie. ,,Als je drie maanden geen oefenwedstrijd speelt en niet meetraint, dan is het normaal dat je even op je kans moet wachten. Zeker als de anderen het goed doen. Maar als het eenmaal zover is, moet je fit zijn en moet je er staan. En dat is tegen Groningen denk ik wel gelukt.” Schwaab stond vorig seizoen in het laatste competitieduel met Heracles, op 15 mei, voor het laatst in de basis.