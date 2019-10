Scorende Bergwijn in gedachten bij ploeggenoot Ihattaren: ‘Deze is voor jou, Mo’

PSV zag VVV voor het laatst in 1958 winnen in Eindhoven

10:58 PSV had de afgelopen decennia meestal weinig te vrezen van de tegenstander van zondag: VVV. Op 19 oktober 1958 wonnen de Venlonaren voor het laatst in Eindhoven en ook van de resultaten daarna hoeven de PSV'ers het bepaald niet in hun broek te doen. VVV won in 1976 voor het laatst een competitieduel van de Eindhovenaren, thuis in stadion De Koel.