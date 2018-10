Scorende De Jong verrast met vrije trap: 'Ik oefen veel op de training'

,,Hij zat er helaas net niet in", blikte De Jong na afloop met een brede grijns terug. ,,Hij scheerde rakelings naast. Ik doe m'n ding voor het team en werk kei hard. En ja, ik oefen veel op vrije trappen. op de training. Helaas ging-ie er net niet in."

Het kostte PSV aanvankelijk vrij veel moeite om het initiatief te nemen tegen VVV-Venlo. Met een bekeken schuiver brak Hirving Lozano na ruim een half uur de ban. ,,Voor iedereen was het omschakelen. Het ging allemaal in een net iets te laag tempo", zei De Jong voor de camera van FOX Sports.

Honderd procent geven

,,Ook tegen VVV moeten we honderd procent geven. Zij doen er alles aan om hier een punt mee te nemen en als we dan net iets minder zijn, wordt het moeilijk. Dat zag je in het begin ook. Daarna gingen we meer afjagen en winnen we uiteindelijk."