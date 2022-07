Seizoensstart voor PSV-aanvaller Noni Madueke is serieus in gevaar

Het gaat volgens meerdere bronnen niet om een spierprobleem, iets waar Madueke (20) afgelopen seizoen een handvol keren last van had. Wat er wel aan de hand is, zal PSV later bekendmaken. Het lijkt er op dit moment op dat er een wonder nodig is om bij Ajax-uit en AS Monaco-uit van de partij te zijn. Onderzoek op vrijdag en zaterdag moet duidelijk maken wat er precies aan de hand is.