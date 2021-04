‘Skiete Willy’ van der Kuijlen schoot als 16-jarige Vlissingen helemaal aan flarden met 7 doelpunten

Toen Van der Kuijlen in Wageningen zijn meest opzienba­ren­de goal maakte: ‘Hij ging dwars door het net’

11:03 De vandaag overleden Willy van der Kuijlen was in 2016 weer even terug op de plek waar hij ooit schitterde: de Wageningse Berg. Want die ene goal in Wageningen - dwars door het net - in 1974 maakte destijds de tongen los. Lees hier het verslag van zijn tijdelijke terugkeer.