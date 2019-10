Slordig PSV vergeet LASK Linz na sterke start af te schudden

Het eerste kwartier leek een voorbode voor een waar kansenfestival, maar in de rest van de eerste helft viel er niet veel meer aan te strepen voor de turvers van doelpogingen. Cody Gakpo en Daniel Schwaab (kopbal op de lat) kregen al snel aardige kansen, maar het gevaarlijkste moment van PSV in de hele wedstrijd was nog eerder te zien. Na veertig seconden hadden de Eindhovenaren feest moeten vieren, omdat Steven Bergwijn perfect werd gelanceerd door Mohamed Ihattaren. Zijn sprint was net niet vlammend genoeg om vrij te komen voor keeper Alexander Schlager. De gelegenheidsspits van PSV was nog wel zo alert om Pablo Rosario een kans te bieden, maar zijn inzet smoorde in een mêlee van mensen.