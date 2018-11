Spaanse kranten positief over PSV en lyrisch over sensationele Messi

‘Een genialiteit van Messi verlicht het Philips Stadion’, ‘Messi geeft Barça leven’ koppen de Spaanse kranten. Hoewel ze niet te spreken zijn over het spel van de Spanjaarden, spreken ze vol lof over de aanvoerder en sterspeler van Barcelona. ‘Na precies een uur besloot de Argentijn het over te nemen. Hij rondde een een-tweetje af met een sensationeel schot waarbij hij op de een of andere manier ruimte wist te maken tussen een zee aan PSV verdedigers’, valt te lezen in Marca. ‘PSV moest de harde les leren dat je Messi maar korte tijd in toom kan houden.’

Positief over PSV

Over de hele wedstrijd gezien bood PSV Barcelona goed tegenstand, komt ook duidelijk in de Spaanse kranten naar voren. Die waren niet heel erg te spreken over het spel van Barça, vooral in de eerste helft. ‘Het ontbrak Barcelona aan autoriteit op het middenveld’, aldus El Mundo. El País: ‘Er was geen balbezit en minder druk in de geïmproviseerde formatie van Valverde’.

Over PSV waren de kranten ondanks de uitslag vrij positief. ‘PSV speelt altijd met dezelfde spelers en heeft daarom een hecht team. Ze zijn snel in de aanval, vooral door de snelheid van Lozano en Bergwijn', staat in El País. Marca: ‘PSV gooide nooit de handdoek in de ring en zorgde met de goal van Luuk de Jong voor een nerveus slot van de wedstrijd voor Barcelona.’