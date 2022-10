Spits Fofana keert na maanden blessureleed terug in de wedstrijdselectie van Jong PSV

Met video PSV onderzoekt forse hoeveel­heid blessures bij de club: ‘Het is een soort van overmacht’

Bij PSV is dit seizoen opnieuw sprake van een fors aantal blessures. In aanloop naar de wedstrijd tegen FC Zürich van donderdagavond kreeg trainer Ruud van Nistelrooij vragen over het onderwerp, dat al een tijdje aandacht vraagt. De coach gaf aan dat PSV de medische zaken afgelopen week nog eens intern heeft bekeken en dat bijvoorbeeld de belasting van de dit weekend geblesseerde spelers nog eens minitieus is nagelopen.

12 oktober