Streppel en Sinouh over PSV-opponent: ‘Maak de borst maar nat’

Mark van Bommel maakte in het Cypriotische stadion waar PSV volgende week gaat spelen in 2000 zijn debuut in Oranje. Voor de nieuwe reis naar het eiland moet de coach vanavond met PSV in eigen huis af zien te rekenen met Apollon Limassol, een geroutineerde formatie die de schade beperkt zal willen houden. Wat kan PSV van dit tamelijk onbekende team verwachten en hoe is Apollon qua niveau in te schatten?