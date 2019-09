Successhirt van Donyell Malen binnen twee minuten al verkocht op de veiling

Matchwornshirt had voorafgaand aan de veiling in overleg met PSV bepaald dat voor alle shirts een prijs zou gelden waarvoor een bieder meteen eigenaar zou worden van een gedragen shirt. Dat bedrag lag op vijftienhonderd euro. ,,We hebben daarna nog hogere biedingen gehad op het shirt van Donyell Malen”, laat een woordvoerder van de veilingorganisatie weten. ,,Maar uiteraard houden we ons aan de spelregels.”

Matchwornshirt veilt wedstrijdshirts voor het goede doel en krijgt een deel van de opbrengst als beheerkosten. De opbrengst van het shirt van Malen (79 procent) gaat naar de PSV Foundation, die zich inzet voor goede doelen. Enkele keren per jaar worden de shirts van PSV en andere eredivisieclubs geveild en nu was er een mooie gelegenheid bij PSV omdat de spelers vanwege 75 jaar bevrijding in speciale shirts actief waren. ,,We werken altijd in samenwerking met de clubs en voor het goede doel”, aldus de zegsman van het bedrijf.