Supporters van PSV hebben al zin in Ajax-PSV: Uitvak in paar tellen uitverkocht

Wint Ajax, dan blijft het spannend. Bij een remise of winst van PSV wordt het lastig voor de Amsterdammers om hun eerste titel sinds 2014 te behalen. PSV kan dit jaar al de vierde titel in vijf jaar pakken.

De kaarten voor het uitvak van PSV waren maandagmorgen in een paar tellen uitverkocht. In totaal 1.400 supporters reizen per trein naar Amsterdam. Opnieuw is het uitvak voor PSV daarmee tot de laatste plek bezet. In alle dertien voorgaande eredivisieduels was dat ook al het geval: PSV gaat dit seizoen wat dat betreft normaal gesproken een score van honderd procent behalen.