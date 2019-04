Teleurgestelde De Jong houdt vertrouwen in goede afloop met PSV: ‘Heb gekkere dingen meegemaakt’

PSV had het tegen Vitesse opnieuw lastig in een uitwedstrijd, dat is na de winterstop wel vaker gebeurd. ,,Voor de winterstop hadden we het ook lastig, maar trokken we ze wel over de streep. Wel domineerden we toen wat meer”, erkende De Jong. Nu ging het spel meer op en neer en had Vitesse in delen van de wedstrijd ook het overwicht. ,,Daar moeten we slimmer in zijn. We moeten zorgen dat we minder ruimte weggeven”, vervolgde hij.