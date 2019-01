Teleurgestelde PSV’er Nick Viergever na remise in Emmen: ‘Heel zuur dat je zo punten verspeelt’

Waar het volgens Viergever mis ging in het laatste kwartier? ,,Misschien dat we wat uit positie stonden of niet goed georganiseerd waren. Na de 1-2 was er nog niks aan de hand, zou je zeggen. We probeerden zelf gewoon te voetballen. Dan komt die corner, die wordt weggewerkt, ze brengen hem weer in en hij valt binnen... Die dingen moeten eruit.”

Viergever concludeerde dat PSV de goede trainingsweken in Qatar geen passend vervolg gaf. ,,Als team zijnde komen we niet meteen in een flow van overwinningen, we hebben nagelaten om in het ritme te komen. Het is heel zuurt dat je de punten zo verspeelt, we moeten vanaf morgen weer keihard werken”, benadrukte Viergever.