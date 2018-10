Terug naar Teddy Maybank, PSV-miskoop met rubberen knieën

‘Ik had Eindhoven zoveel willen geven”, zegt Edward George (Teddy) Maybank over zijn ultrakorte periode bij PSV. In augustus 1980 kwam de Brit als eerste grote aankoop van de latere succesmanager Kees Ploegsma voor bijna een miljoen gulden naar het Philips Stadion. Een maand later klapte het boek dicht en het bleef dicht. Afgekeurd vanwege een ongeschikte linkerknie. ,,Wat een afgrijselijke tijd was het”, zegt hij ruim 38 jaar later vanuit Brighton. ,,Daar stond ik dan met mijn 24 jaar en een totaal ongeschikte linkerknie. Betaald voetbal kon ik vergeten. Wat ik dacht toen de dokter me het nieuws gaf? Het schoot door me heen wat ik in vredesnaam de volgende zestig jaar zou moeten gaan doen. De eerste veertig zijn bijna om en het is nog aardig gelukt ook”, klinkt het op een manier die verraadt dat hij van het leven heeft genoten.