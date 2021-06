Theo Lucius krijgt belangrijke trainersklus en staat dag en nacht aan voor PSV: ‘Iedereen mag iets van mij vinden’

Voormalig PSV'er Jeffrey Bruma neemt transfer­vrij afscheid bij VfL Wolfsburg

22 mei Voormalig PSV-verdediger Jeffrey Bruma heeft zaterdagmiddag afscheid genomen van VfL Wolfsburg. De nu 29-jarige verdediger kende geen gelukkig seizoen en kwam weinig in actie. Alleen in de strijd om de DFB-Pokal was de tweevoudig eredivisiekampioen actief.