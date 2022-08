Thuiswedstrijd van PSV tegen AS Monaco gaat al richting uitverkocht

PSV laat nieuwelin­gen nog thuis en mist aanvallen­de troeven voor cruciale tweestrijd met AS Monaco

PSV is maandagmorgen met 22 spelers op het vliegtuig gestapt richting Monaco, waar de ploeg van Ruud van Nistelrooij dinsdag direct een cruciale wedstrijd speelt. In de derde voorrondes van de Champions League moeten de Eindhovenaren af zien te rekenen met AS Monaco, dat volgende week voor de return naar Eindhoven komt.

1 augustus