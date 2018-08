Tien vragen aan PSV-directeur Toon Gerbrands: 'Cody Gakpo is mijn trouwste lezer'

U zult soms minder slapen omdat er in de voetballerij vaak onverwachte situaties zijn. Doet u dan concessies aan uw eigen fitheid-visie?

,,Nee. Ik heb iets in mijn genen zitten, waardoor ik blijkbaar altijd goed slaap. Alleen als er adrenaline in mijn lichaam zit, kan ik niet slapen en dat is iets waarmee ik als coach vaak te maken heb gehad. Dan duurt het ongeveer drieënhalf uur. Dus als om elf uur het laatste fluitsignaal bij een Champions League-wedstrijd klinkt, slaap ik pas rond half drie en dat geldt voor velen. Wij passen onze reisschema's hier dus op aan."

Hoe bent u op uw visie ten aanzien van beheersbare en onbeheersbare zaken gekomen?

,,Ik heb dit geleerd in de periode dat AZ bijna omviel. Er gebeurde zoveel om ons heen en iedereen had zoveel vragen, bijvoorbeeld of de club nog kon voortbestaan. Op een gegeven moment heb ik destijds op een plastic mapje een sticker geplakt en daarop het woord 'onbeheersbaar' geschreven. Vanaf toen heb ik alle zaken waar we geen invloed op hadden daar ingestopt. Negen van de tien dingen waar we ons druk om maken, komen overigens niet uit, is waar ik in geloof."

Veel PSV'ers zullen meer dan 40 uur per week werken. Hoe bewaakt u hun fitheid?

,,Hard werken is niet niet erg. Een keer 60 uur werken in een transferweek, daar wordt niemand minder fit van. Het gaat om balans. Je moet niet alleen maar in die modus van continu hard werken zitten. Zorg ook voor genoeg leuke dingen die daar tegenover staan, waardoor je een soort natuurlijke reflectie voor jezelf krijgt en kunt blijven presteren. Gezin, gezondheid en vrije tijd moet je altijd goed in de gaten houden."

Wanneer leest uw vrouw uw boeken en is zij ook een inspiratiebron daarbij?

,,Mijn vrouw heeft alleen invloed op de kleurstelling van het boek. Op de buitenkant dus wel, maar niet op de inhoud. Ze leest het boek pas vlak voor publicatie en dan krijg ik te horen wat ze ervan vindt. We zijn 37 jaar samen en zij is in alles meegegroeid, zit altijd op de tribune, snapt hoe de voetbalwereld in elkaar zit en heeft vaak dingen thuis kunnen opvangen. Dat is enorm belangrijk geweest om in mijn functies balans in het leven te kunnen houden."

Voetballers vliegen soms veel. Hoeveel invloed heeft dit op hun prestaties, denkt u?

,,Reizen kost veel energie, vooral het reizen door tijdzones. Dat heeft gigantische invloed op prestaties. Vroeger als volleybalcoach heb ik een keer een trip met mijn ploeg gemaakt naar Korea, waar we na maar een dag acclimatiseren twee wedstrijden moesten spelen. Daarna vlogen we weer naar Nederland en direct door naar Cuba. Het heeft enorme impact op fitheid. In internationaal voetbal is reizen onvermijdelijk en dat vraagt veel van de inspanningsfysiologen. Ik heb ook geleerd dat je het onderwerp ook weer niet te snel bespreekbaar moet maken in een spelersgroep. Een mens kan soms meer dan gedacht."

Moet u zich weleens inhouden op sociale media?

,,Ik moet me zeker inhouden, dat klopt. Het zit in mijn karakter dat ik niet tegen onredelijke dingen kan. Na een nederlaag moet je soms even geduld hebben, zoals vorig jaar tegen Osijek. Ik probeer op sociale media respect te houden en geen onnodige dingen te zeggen. Ik weet dat ik met mijn nieuwe boek een risico loop en dat mensen dan bij een nederlaag zeggen dat mijn focus niet op het voetbal ligt. Terwijl het schrijven van een boek voor mij juist iets is waardoor ik in balans blijf. Dit is mijn achtste boek en pas bij het tiende boek stop ik ermee."

Wat doet u zelf om fit te blijven en zo alles te kunnen doen om PSV naar de titel te helpen?

,,Ik denk dat ik de balans in mijn leven goed organiseer. Ik loop al 25 jaar drie keer per week hard, in totaal vijf of zes kilometer. Soms verschuift het een of twee dagen, maar ik kom altijd aan drie keer. Al moet ik in de avond om tien uur gaan lopen, ik ga. Een heel jaar deel ik van tevoren goed in, omdat ik weet wanneer er vrije weekenden in het voetbal zijn. Ik slaap altijd thuis en probeer ook boeken te lezen. Goed plannen hoort denk ik bij een fit leven."

Goed slapen, eten en sporten, heeft dat niet alles te maken met omgaan met sociale media tegenwoordig?

,,Omgaan met sociale media en ook mails gaat soms ten koste van andere zaken. Dat wordt een van de grootste issues in deze eeuw en in de wereld verschuift de focus ook meer van zorgvuldigheid naar snelheid. Steeds meer mensen zijn continu online. Vroeger hadden we een brievenbus en een keer per dag haalden we die leeg. Een van mijn tips is om niet direct op alles te antwoorden en dit meer te periodiseren. Op elk antwoord komt vaak direct weer een antwoord terug."

Heeft de PSV-selectie het boek ook gekregen en gelezen denkt u?

,,Ik heb een hele stapel voor de technische staf en selectie neergelegd. De staf leest het, dat weet ik zeker. De buitenlandse spelers hebben het boek niet allemaal opgehaald, omdat ze het niet kunnen lezen. De wat meer ervaren lezers hebben het ook allemaal gelezen. Ik heb daarnaast een jonge fanlezer, die al mijn boeken leest en dat is Cody Gakpo. Hij heeft ook mijn vorige boeken allemaal tot zich genomen en zei ooit in een interview dat het hem wel wat lijkt om later directeur van PSV te worden."

