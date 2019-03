Tilburger Lonwijk ligt goed in de markt en kiest tussen PSV of buitenlandse club

De Tilburgse middenvelder kan een meerjarig contract bij PSV ondertekenen, maar staat ook in de belangstelling bij andere Nederlandse of buitenlandse clubs. Onder meer bij het Italiaanse AS Roma staat hij op de radar en er zijn nog meer kapers op de kust. Lonwijk wil nog even goed nadenken over zijn keuze en wil dolgraag snel op het hoogste niveau acteren. Het contract dat hij nu kan ondertekenen, is waarschijnlijk cruciaal voor zijn voetbaltoekomst en Lonwijk wil de zaken rustig afwegen. De gesprekken met PSV zijn nog gaande.