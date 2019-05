Tilburger Lonwijk van PSV naar FC Utrecht

Lonwijk stapte in 2010 over van de jeugdopleiding van Willem II/RKC Waalwijk naar PSV. In Eindhoven doorliep de Tilburger alle teams. Afgelopen seizoen speelde hij bij Jong PSV, waar hij in achttien wedstrijden drie goals maakte en verantwoordelijk was voor vier assists. Lonwijk speelde ook al meerdere jeugdinterlands.