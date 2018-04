Titanenstrijd tussen PSV en Ajax uitgelicht in tien illustrerende foto's

FotoserieVoor PSV staat zondagmiddag in de kraker tegen Ajax niet alleen de titel, maar ook het eergevoel op het spel. In Amsterdam kreeg de ploeg van Phillip Cocu eerder dit seizoen een flink pak slaag: 3-0. Onderlinge ontmoetingen tussen beide rivalen staan in Eindhoven vaak garant voor spanning en spektakel. Tien illustrerende beelden van de tien laatste edities.

2007-2008: PSV - Ajax 0-0

Vanwege CAO-acties van de landelijke politie speelde PSV - Ajax zich niet op zondagmiddag, maar op woensdagavond af. In een magere wedstrijd vergat voormalig PSV'er Klaas-Jan Huntelaar het duel kort voor tijd in het slot te gooien, waardoor de wedstrijd eindigde zoals-ie begon.

Volledig scherm Dirk Marcellis stopt Ajacied Luis Suarez af. Gomes kijkt toe op de achtergrond. © ANP

2008-2009: PSV - Ajax 6-2

In het Philips Stadion vocht Ajax voor zijn laatste kans op het landskampioenschap. PSV won met klinkende cijfers (6-2), waardoor de titel voor het eerst sinds 1981 naar AZ ging en Ajax gedesillusioneerd afdroop. Tot grote vreugde van de Eindhovense supporters.

Volledig scherm Ola Toivonen juicht na de 4-1 van ploeggenoot Jason Culina. © Pro Shots

2009-2010: PSV - Ajax 4-3

Zeven goals en acht gele kaarten: in een enerverende topper tegen Ajax boekte PSV in de derde speelronde zijn eerste zege van het seizoen. Balázs Dzsudzsák en Otman Bakkal maakten ieder twee doelpunten. Met name de kiezelharde vrije trap van de Hongaar (1-1) was van grote schoonheid.

Volledig scherm Balász Dzsudzsák pegelt een vrije trap achter Maarten Stekelenburg. © Pro Shots

2010-2011: PSV - Ajax 0-0

Veel strijd, geen doelpunten. Voor de tweede keer in vier jaar tijd komen PSV en Ajax in het Philips Stadion niet tot scoren. Daar waren de Eindhovenaren het meest gelukkig mee: dankzij de remise bleef de voorsprong op Ajax vijf punten. Na een spannend slot van de competitie kroonden de Amsterdammers zich later alsnog tot landskampioen.

Volledig scherm Miralem Sulejmani zit klem tussen Erik Pieters en Wilfred Bouma. © Pro Shots

2011-2012: PSV - Ajax 2-2

In een duel dat werd overschaduwd door een zware hoofdblessure van PSV-doelman Przemyslaw Tyton, waren beide titelkandidaten aan elkaar gewaagd. Reservedoelman Khalid Sinouh hield de thuisploeg met een aantal fraaie reddingen op de been: 2-2.

Volledig scherm Dmitry Bulykin wint het duel van Timothy Derijck van PSV en scoort 2-2 . Links PSV-doelman Khalid Sinouh. © ANP

2012-2013: PSV - Ajax 2-3

PSV knokte zich door een doelpunt van Jeremain Lens knap terug tot 2-2, maar ging in de slotfase alsnog onderuit door een doelpunt van Derk Boerrigter. De invaller troefde Erik Pieters kinderlijk eenvoudig af en schoof de bal vervolgens langs de uitgekomen Boy Waterman in het doel.

Volledig scherm Derk Boerrigter troeft Erik Pieters af en maakt de 2-3. © Pro Shots

2013-2014: PSV - Ajax 4-0

Juist in het 'tussenjaar' gaf PSV concurrent Ajax een flink pak slaag. Tim Matavz, Jetro Willems, Oscar Hiljemark en Ji-Sung Park bepaalden de eindstand op 4-0. Veel zou PSV uiteindelijk niet opschieten met de klinkende zege. De Eindhovenaren eindigden als vierde op de ranglijst met slechts 59 punten.

Volledig scherm Ji-Sung Park heeft zojuist de 4-0 gescoord en klimt bij Memphis Depay op de rug. © ANP

2014-2015: PSV - Ajax 1-3

In Eindhoven leek Luuk de Jong PSV ruim tien minuten voor tijd een puntje te bezorgen, maar Ajax sloeg in de slotfase twee keer toe. De Amsterdamse overwinning sorteerde weinig effect in de titelstrijd: PSV werd met liefst 17 punten voorsprong kampioen en legde daarmee beslag op de eerste titel sinds 2008.

Volledig scherm Scheidsrechter Danny Makkelie legde het spel stil na een rookbom. © Pro Shots

2015-2016: PSV - Ajax 0-2

Al in de tweede minuut opende Arek Milik de score in het Philips Stadion. PSV kwam de snelle treffer van de Ajax-spits niet meer te boven en ging uiteindelijk met 0-2 de boot in. De Amsterdammers leken de titelstrijd daarmee te beslissen, maar PSV ging verrassend genoeg alsnog met de schaal aan de haal na puntenverlies van Ajax bij De Graafschap.

Volledig scherm Anwar El Ghazi laat Jeroen Zoet kansloos. © Pro Shots

2016-2017: PSV - Ajax 1-0

Met een rake vrije trap maakte Jürgen Locadia in de eerste helft hardhandig een einde aan de titeldroom van Ajax, dat Feyenoord door de nederlaag verder uit zicht zag raken. PSV beleefde een moeizaam seizoen en kwam uiteindelijk niet verder dan de derde plaats.