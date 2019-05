Titeldroom PSV valt in duigen na nederlaag tegen AZ

PSV en Lozano mikken na herstel op transfer

1 mei PSV en Hirving Lozano mikken na het seizoen op een transfer van de Mexicaan. Nu duidelijk is dat zijn blessure niet enorm ernstig is, blijft dat scenario overeind. Of hij in staat is om met de nationale voetbalploeg van zijn land in juni het toernooi om de Gold Cup te spelen, wordt momenteel onderzocht.