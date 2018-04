Toon Gerbrands kijkt ook na de titel van PSV naar verbeterpunten

Terwijl de selectie van PSV stond te hossen op het veld en in de kleedkamer, was algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV zondagmiddag na de grote zege op Ajax al snel in de perskamer te vinden.

De 60-jarige clubbestuurder had na het eclatante succes van PSV lovende woorden voor trainer Phillip Cocu, die bij een 3-0 voorsprong in de 80e minuut Joshua Brenet wilde oppeppen na een foutje. ,,Dat is topsport. Ook als alles zeker lijkt, toch nog controle willen houden. Stel dat het 3-1 wordt...." Minder blij was hij met het feit dat er bij PSV op de tribune al papieren kampioensschalen werden uitgereikt, kort voor het einde van het duel met Ajax. ,,Dat gaan we dus morgen evalueren", sprak de baas van PSV op iets strengere toon dan hij het bedoeld zal hebben.

Dit soort dingen maakt mede duidelijk waarom het bij PSV, na een moeizame start, goed is gegaan in dit seizoen. Ook in tijden van euforie of bij een serie overwinningen is gekeken naar de dingen die beter kunnen. Tegelijkertijd schonk de directie Cocu, die na augustus veel ten goede keerde voor PSV, en zijn spelers vertrouwen in een sportief donkere tijd. Met een derde titel in vier jaar bij PSV kan Gerbrands pronken met fraaie cijfers, die hij graag de komende jaren wil uitbreiden. In het begin van dit seizoen had Gerbrands - net als heel PSV - er ongelooflijk de pest over in dat alles bij PSV leek te mislukken. Geen Europees hoofdtoernooi na een verloren seizoen. Geen linksback, verwarrende financiële communicatie en veel kritiek bij de buitenwacht. Verliezen deed na twee succesjaren pijn en in Eindhoven moest een aantal dingen nog op hun plek vallen.

Afgeschreven

Achteraf bezien beschermde Gerbrands terecht de trainer van PSV, die nooit verongelijkt of verontwaardigd was nadat hij en de club op veel plekken al afgeschreven werden voor de titel. Volgens hem was de relatie met de spelersgroep goed en dat is in de loop van het seizoen ook gebleken. PSV groeide uit tot een hecht team, waar in de as met Marco van Ginkel, Luuk de Jong, Jeroen Zoet en Daniel Schwaab leiders stonden. Ze werden omringd door jonge talenten, toekomstige vedetten en teamspelers.

Ook deze krant had weinig fiducie in een goed seizoen voor PSV, dat op de transfermarkt en met nederlagen in Osijek en Heerenveen beroerd aan voetbaljaar 2017-2018 begon. Dankzij een reeks overwinningen keerde de rust in Eindhoven terug. Vooral de serie die PSV tussen 10 september en 10 december neerzette, met 10 overwinningen op rij, is achteraf bezien bepalend geweest voor de titel. PSV legde daar een belangrijke basis, met Feyenoord-thuis als begin van de ommekeer. Daarnaast was de winst op Feyenoord in de Kuip, op een dag waarop Ajax thuis tegen ADO twee punten liet liggen, cruciaal.

Oliemannetje

Gerbrands werd in de loop van het seizoen bij PSV weer het oliemannetje en de grote vriendelijke reus, die PSV nuchter en bekwaam kan leiden. Een man bij wie de meeste supporters van de club het gevoel hebben dat alles in goede handen is. Hij stopte met zijn ietwat kolderieke wekelijkse koffiefilmpjes uit seizoen 2016-2017 en koos nadrukkelijker en vooral beter zijn media-momenten. Vorige week nog. Even op de rem trappen in aanloop naar het kampioenschap, was niet onverstandig. Het managen van de put en de euforie, noemt hij het steevast.

Doorselecteren

Voor Gerbrands en PSV is het zaak om niet in dezelfde fouten te vervallen die na seizoen 2015-2016 zijn gemaakt. De club moet doorselecteren waar het kan en waarschijnlijk is er tijd genoeg om de selectie op orde te brengen. PSV hoeft vermoedelijk pas op 21 of 22 augustus te starten met het Europese seizoen. Niet alle spelers die willen vertrekken, kunnen weg. Jeroen Zoet, Santiago Arias en zeker ook Luuk de Jong zullen na afgelopen seizoen een streepje voor hebben, als ze een mooie transfer willen maken. Voor een aantal spelers kan er een mooi bod komen (Lozano, Bergwijn, Pereiro, Brenet), waarbij de club ook moet overwegen of het niet beter is om de centen te incasseren. PSV moet kijken of Marco van Ginkel kan blijven, het contract van Jorrit Hendrix misschien wel opwaarderen en ook de technische staf weer tegen het licht houden. Past de nieuwe groep straks weer bij deze, goed op elkaar ingespeelde trainersgroep? Daarin waren dit seizoen onder anderen Ruud van Nistelrooij en Boudewijn Zenden nieuwe en volgens veel spelers leerzame toevoegingen. De gesprekken met assistent Ruud Brood over een nieuw contract zijn overigens gaande.