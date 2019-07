Topsport zit bij Baumgartl van huis uit in het bloed

Contractueel was hij al een dag PSV’er, maar de laatste stap moest Timo Baumgartl (23) gisteren nog zetten. Na de uitreiking van het PSV-shirt door ‘mister PSV’ is een speler nu eenmaal pas echt lid van de Eindhovense club. Met een fotomoment met Willy van der Kuijlen en technisch manager John de Jong sloot hij een roerige transferweek af. ,,Ik ben na mijn vakantie in Dubai meteen naar Eindhoven gegaan om de club te leren kennen, het trainingscomplex en het stadion te zien. Daarna duurde het nog even voor alles rond was.”