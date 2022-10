UEFA waardeert het spel van Luuk de Jong bij PSV met een fraaie nominatie

PSV hoopt op drie versterkin­gen voor topper in Europa League tegen Arsenal

Als het allemaal meezit, reizen woensdagmorgen Luuk de Jong, Mauro Júnior en Noni Madueke met PSV mee naar Londen om het uitduel met Arsenal mee te gaan maken. Of het drietal dan ook al minuten gaat maken, is nog wel de vraag. De kans op een basisplek is voor geen van allen groot, omdat ze er al een tijdje uit zijn.

