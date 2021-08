Uitgeruste Van Ginkel verwacht een kraker tussen PSV en Benfica: ‘Wij houden van aanvallen, zij ook’

videoUitgerust en vol vertrouwen blikte Marco van Ginkel (28) dinsdagavond vanuit het fraaie Estádio da Luz vooruit op de belangrijke wedstrijd tussen Benfica en PSV. ,,We hebben al best een lastige weg achter de rug, nu wacht nog één finale van twee wedstrijden. Ik voel veel vertrouwen in de groep.”

Van Ginkel en trainer Roger Schmidt laten zich niet gek maken in Portugal, waar Benfica-trainer Jorge Jesus het vuurtje nog wat op wilde poken door te stellen dat Duitse trainers niet zo creatief zijn als Portugese coaches. En Portugese verslaggevers wilden graag weten of PSV zichzelf nu echt als favoriet ziet? De PSV-aanvoerder lachte het weg: ,,Ik denk dat we vertrouwen hebben, we zijn goed begonnen dit seizoen en hebben al onze wedstrijden gewonnen. De mix is goed, we hebben een paar ervaren jongens én een paar grote talenten”, aldus Van Ginkel.

Quote Ik voel me goed nu, heb in het weekend lekker getraind en ben klaar voor Benfica Marco van Ginkel (28), PSV

Hij werd vorige week tegen FC Midtjylland nog gespaard en sloeg de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo over omdat hij liever niet op kunstgras speelt. Voordeel is dat hij nu vermoedelijk uitgerust aan de aftrap staat in Lissabon. ,,Ik kan wel op kunstgras spelen, maar ik houd er niet van. In overleg met de staf heb ik ervoor gekozen om geen risico's te nemen. Ik voel me goed nu, heb in het weekend lekker getraind en ben nu klaar voor Benfica.”

Volledig scherm Marco van Ginkel sloeg de wedstrijd tegen Heracles over omdat hij liever niet op kunstgras speelt. Hij is topfit voor Benfica-uit. © ANP

Een grote wedstrijd voor PSV én voor Van Ginkel. Misschien wel de grootste uit zijn carrière? Weer laat de captain zich niet gek maken. ,,Goede vraag. Het is een grote wedstrijd voor het hele team én de club. Ik denk ook dat het een mooie wedstrijd wordt: zij houden van aanvallen, wij ook. Ze hebben een systeem met aanvallende spelers, maar wij kunnen altijd scoren. En we hebben de laatste duels laten zien dat we georganiseerd kunnen spelen.”

Volledig scherm Marco van Ginkel leeft vol vertrouwen toe naar de wedstrijd tegen Benfica. © ANP