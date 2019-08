Uitschakeling in Champions League kan PSV miljoenen kosten

Van Bommel verwijt zijn spelers niets na debacle bij FC Basel: ‘Ze hebben alles gegeven’

31 juli ,,We moeten door”, zei Mark van Bommel na het echec bij FC Basel van dinsdagavond. ,,Over vier dagen spelen we in Enschede en moeten we er weer staan. Als je ons veldspel analyseert, hebben wij veel kansen gehad. Daar ligt het niet aan.” De trainer incasseerde vroeg in het seizoen een enorme teleurstelling met zijn ploeg, die uit het toernooi om de Champions League ligt.