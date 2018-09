Uitvaart overleden PSV-supporter Daniël van Bokhoven in Philips Stadion

Het is niet de eerste keer dat een uitvaart in het stadion van PSV plaatsvindt, maar het is wel een zeldzaamheid. De familie van Daniël benaderde de club met het verzoek om een dienst in het Philips Stadion te mogen houden en PSV stemde daarin toe. ,,Daniël is op een bijzondere manier verbonden met PSV", licht woordvoerder Thijs Slegers toe. ,,Niet alleen als intens supporter, maar ook door werkzaamheden bij Studio040 kwam hij bij ons in het stadion en op De Herdgang. We hebben met het verzoek van de familie ingestemd en doen dat in dit soort gevallen bij hoge uitzondering."