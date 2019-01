Uitvallen Lozano smet op benauwde zege PSV

De hoofdblessure van Lozano vlak voor rust was een flinke domper voor PSV. De Mexicaanse vleugelspeler werd met een brancard van het veld gedragen nadat hij met zijn hoofd tegen het hoofd van Groningen-verdediger Tim Handwerker botste. Op dat moment een aderlating , want Lozano was de maker van beide PSV-treffers in de eerste helft. De ernst van de blessure is nog onbekend, Lozano ging direct vanuit het stadion naar het ziekenhuis.

PSV, met Gastón Pereiro in de basis ten faveure van Érick Gutiérrez, domineerde de hele wedstrijd en had voor rust weinig te duchten van FC Groningen. Na twintig minuten had Lozano allebei zijn goals gemaakt, de eerste na een fraaie dribbel van Steven Bergwijn, de tweede op aangeven van Pereiro: 2-0. FC Groningen kwam niet verder dan één doelpoging voor rust, maar die was wel meteen raak. Ludovit Reis schoot de bal via Nick Viergever tegen het net: 2-1. Dat was ook meteen de ruststand, al was Luuk de Jong met een kopbal en een schot nog dichtbij zijn honderdste goal in het shirt van PSV.

Moeite

Na rust had PSV meer moeite om FC Groningen onder druk te zetten. Dat was ook terug te zien in het aantal kansen, die vielen lange tijd amper te noteren. Pereiro gaf in de 65ste minuut nog wel een fijne pass op invaller Donyell Malen, die later in het duel weer van het veld werd gehaald door trainer Van Bommel, maar die had te veel tijd nodig. PSV hield FC Groningen zodoende in leven, al creëerde de uitploeg amper gevaar. Het meeste gevaar kwam nog van een afgeslagen vrije trap van Thomas Bruns, die op de lat belandde. In de slotfase maakte Mohamed Ihattaren nog zijn debuut, hij viel in voor Pereiro. Het bleef uiteindelijk bij een magere 2-1 in Eindhoven.