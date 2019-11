Unnerstall hoorde vrijdag dat hij Zoet zou vervangen: ‘Ik wist wat ik moest doen’

VideoZijn debuut voor PSV was iets waar Lars Unnerstall lang op wachtte, maar hij kon er niet echt blij mee zijn door de nederlaag tegen Willem II. ,,Het was een klotewedstrijd, daar baal ik van”, stelde de Duitser, bij wie de teleurstelling duidelijk overheerste. ,,Ik had het gevoel dat er meer in zat.”

Unnerstall kreeg vrijdag te horen dat hij zou gaan keepen tegen Willem II, nadat de Eindhovenaren donderdag nog van LASK Linz hadden verloren. Daar ging Jeroen Zoet opnieuw in de fout, voor trainer Mark van Bommel was dat de druppel. Of Unnerstall het aan had zien komen? ,,De trainer heeft altijd gezegd dat we klaar moeten zijn als er iets gebeurt. Dat probeer ik altijd, ook op de training. Vrijdag zei hij dat ik zou keepen: dat was het.”

Toch was het wel bijzonder: donderdag zat hij nog op de tribune in Oostenrijk en eerder keepte Robbin Ruiter nog tegen Rosenborg BK. ,,In Noorwegen zei de trainer dat ik nog niet honderd procent fit was, ik had toen iets van drie weken met de groep getraind. Dat was een beetje te vroeg voor mij, vond hij. Dat snap ik dan ook”, aldus Unnerstall. Deze keer maakte hij snel promotie. Van Bommel stelde ook dat hij gehaald is als eerste doelman.

Verdienstelijk

De Duitse doelman kende een verdienstelijk debuut, aan de beide tegendoelpunten van Ché Nunnely kon hij weinig doen. Hij had ook nog enkele prima reddingen. ,,Ik heb de goals nog niet gezien, die rechtsbuiten van Willem II (Nunnely, red.) deed het goed”, zag Unnerstall, die middenin een crisis-situatie moest debuteren.

Hoeveel tikken PSV nog kan verduren? ,,Dat is een goede vraag, ik weet het niet. Ik denk dat het goed is dat er een interlandperiode is. Dan kunnen we ons hoofd vrij maken en nadenken hoe we de volgende wedstrijd (thuis tegen sc Heerenveen, red.) in gaan. We moeten met nieuwe energie terugkomen.” Wel staat er extra druk op die wedstrijd tegen Heerenveen. ,,Wij zijn PSV, we moeten altijd winnen. Of je nu thuis of uit speelt”, zei Unnerstall.