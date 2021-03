Van Barcelona naar Brainport: Fodé Fofana kan een man voor de toekomst van PSV worden

Overrompelend. Zo kon het debuut van spits Fodé Fofana in het betaald voetbal best worden omschreven. Op een kille novemberavond in De Vliert begon het eerder dit seizoen allemaal voor hem. Wie erbij was, ook van Bossche zijde, zal het niet meer vergeten. Het net 18 jaar geworden talent was bij Jong PSV de spits die eventjes alles in goud leek te kunnen veranderen.