Van Bommel eist meer stabiliteit bij PSV

Achteraf is het altijd mooi wonen. Dat Rosenborg BK eergisteren in Trondheim flink tegenviel, weerhield de PSV’ers er dus niet van om gewoon blij te zijn met de zege in de Europa League-groepsfase. Of PSV nou zo goed was of Rosenborg zo matig, daar kwam trainer Mark van Bommel vlak voor het vallen van de Noorse nacht ook niet helemaal uit. Hij was wel zo eerlijk om toe te geven dat de tegenstander bepaald niet goed speelde. ,,Wij moeten zelf weer snel bij de les zijn, om zondag weer goed voor de dag te komen tegen VVV”, was zijn laatste verklaring na het duel.