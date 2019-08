Van Bommel en PSV moeten knop weer snel omzetten: ‘We smijten soms met onze krachten’

PSV werkt deze weken een aantal eredivisieduels om acht uur op zondagavond af en trainer Mark van Bommel denkt dat daar een aantal sportieve voordelen aan verbonden is. ,,Hier is van tevoren over gesproken door de clubs en de KNVB. Vorig jaar zijn afspraken gemaakt en die zijn nu vervroegd in werking gezet. Wij hadden ook de keuze om de wedstrijd in de eredivisie (FC Groningen-thuis, red.) tussen de play-offs eruit te halen.” Dat laatste is gebeurd, waardoor PSV de wedstrijd van 24 augustus inhaalt op 25 september, vanaf 18.30 uur.

Bij PSV kwam een aantal spelers met pijntjes uit het duel met FK Haugesund, waaronder Denzel Dumfries en Bruma. ,,We zijn ze nu aan het behandelen en kijken hoe het zich de komende dagen ontwikkelt. Het is wennen voor een aantal spelers, die nu 7 wedstrijden in 21 dagen spelen. De gemiddelde leeftijd van onze ploeg is erg jong. Oudere teams hebben nu eenmaal meer trainingsjaren en wedstrijden in de benen. We verwachten veel van onze spelers, maar ze moeten echt wennen. Op het moment dat ik 28 was, had ik ook veel meer inhoud dan toen ik 22 was. Door de ervaring weet je beter hoe je in wedstrijden moet reageren en wanneer je een keer de bal vast moet houden, om maar wat te noemen. Het gaat nu bij ons met pieken en dalen, maar we moeten het stabiel krijgen. Daar zijn we wel mee bezig. We creëren kansen en komen tot mogelijkheden, waar we dan ook kansen van moeten maken.”

Van Bommel ziet genoeg verbeterpunten. ,,Als wij de bal veroveren, sprinten er een paar van ons naar voren. Dat is mooi en goed dat iedereen het wil, maar brengt soms ook onrust. En we smijten soms met onze krachten.” De trainer erkent dat het gemis van Luuk de Jong en Angelino zich soms doet voelen. ,,José had ook al veel meegemaakt, ondanks zijn jonge leeftijd. Luuk bepaalde min of meer wanneer we druk zetten en dat moet allemaal weer opnieuw vallen. We trainen erop, maar dat heeft tijd nodig. Dit zijn bij ons ook gewoon thema's als het wel goed was gegaan tegen FC Basel, wat nu niet is gebeurd.”

Ribéry

De PSV-coach ziet dat zijn selectie nog wel wat extra ervaring kan gebruiken. Cody Gakpo kreeg tegen Haugesund een basisplek en kon nog niet brengen wat hij in zijn invalbeurten soms laat zien, al blijft hij een speler waar in de toekomst veel van mag worden verwacht. ,,Het zijn de jaren die je stabieler maken. Wij gaan nu spelen tegen Apollon en het is niet per se zo dat ze beter zijn dan wij, maar ze hebben wel meer ervaring”, zegt Van Bommel. ,,Het is ook niet zo dat als je drie spelers van 33 haalt, dat je dat in een keer hebt.” De technische staf van PSV wilde graag Franck Ribéry aan de selectie toevoegen, maar dat was financieel niet haalbaar. De komende weken speurt de scouting verder naar zogeheten buitenkansjes. ,,We hebben veel potentie in onze groep”, zegt Van Bommel. Toch komt dat er niet altijd uit en tegen Haugesund al helemaal niet. ,,Je zoekt als trainer waar het aan ligt en hoe het komt. De spelers zijn jong en forceren soms zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Ik probeer ze te helpen en raak niet gefrustreerd.”

Doan

Op de transfermarkt zijn er zeker nog acties van PSV te verwachten in de komende twee weken. Het geld dat Hirving Lozano normaal gesproken opbrengt, zal PSV normaal gesproken deels herinvesteren en er mogen nog spelers weg. Ritsu Doan kan mogelijk naar Eindhoven komen, maar misschien kijkt PSV ook nog of er een meer ervaren speler ingelijfd kan worden. Bijvoorbeeld een breekijzer/extra aanvaller. Onder anderen Derrick Luckassen en Trent Sainsbury mogen nog weg en Lozano is er nog even. Zijn vertrek wordt komend weekend verwacht. ,,Hij heeft vandaag nog individueel getraind”, besloot Van Bommel.