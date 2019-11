Van Bommel faalt opnieuw met PSV; de tijd van excuses zoeken is voorbij

Jeroen Zoet is totaal onnodig sportief vernederd

10 november Jeroen Zoet stond tijdens Willem II-PSV zondagmiddag niet onder de lat. De keeper van PSV zat in de tweede helft van het duel in de spelersbus van zijn club, op een lege Tilburgse parkeerplaats. Een troostelozere aftocht voor de drievoudig eredivisiekampioen was nauwelijks denkbaar. Door het personeelsbeleid van de technische staf van PSV eindigde Zoet, een man met toch behoorlijke verdiensten voor PSV, zondagmiddag op een plek waar hij nooit had mogen eindigen.