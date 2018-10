Van Bommel houdt vast aan de lange termijn: ‘Het gaat om kwaliteit’

Onderweg is er in ieder geval één ding erg goed gegaan. PSV was in het Champions League-duel met Tottenham Hotspur op alle fronten de mindere, maar bij het belangrijkste onderdeel van het spel effectiever en doortastender. Vooral met dank aan Hirving Lozano, die zich voor het oog van tientallen topscouts in de kijker speelde en ook op dit niveau het verschil kan maken. Daarbij was er nu, tenslotte, arbitrale meewind.