Van Bommel is blij en ook kritisch: ‘Het leek loom, we moesten hoger staan’

,,Ik ben hartstikke blij dat wij hier gewonnen hebben”, zei trainer Mark van Bommel van PSV na afloop in de persruimte van de Euroborg. Zijn ploeg won nipt van FC Groningen (1-2), dankzij een goal in de slotfase. ,,Daarbij geef ik een compliment aan mijn ploeg, dat we zijn blijven geloven in een goed resultaat. De instelling klopte en we zijn tot het laatst blijven voetballen.”

In de eerste helft maakte PSV het zichzelf heel erg moeilijk, vond Van Bommel. ,,We hebben FC Groningen het geloof gegeven dat ze iets konden halen, ze konden in de duels komen. Onze opbouw was niet goed en te laag. De tweede helft hebben we dat beter gedaan, door iets hoger op het veld te staan. We konden wel voetballen, maar kwamen er moeilijk doorheen en mogen blij zijn dat we voor rust gelijk komen.” Er waren over en weer kansen. ,,Groningen kreeg ze via Cassierra, wij via De Jong en Lozano. Ik wil FC Groningen ook de complimenten geven voor de manier waarop ze de wedstrijd aangegaan zijn. Als de ploeg dit volhoudt, gaan zij de punten wel halen.”

Fris of niet fris?

Natuurlijk was Van Bommel blij met de goal en actie van Denzel Dumfries. Dumfries. ,,Wij zijn superfit, dat hebben we al vaker gezegd dit seizoen. Denzel kan op het laatst nog zo'n sprint trekken en ook nog het overzicht houden.” Toch leek het erop dat PSV, zeker in de eerste helft, helemaal niet zo fris was. Is het mogelijk om dat af te schudden, tijdens een wedstrijd. ,,Wie dat zegt, heeft gelijk. Het leek alsof we niet fris waren. Dat komt omdat we te laag stonden, waardoor de pass-afstanden te groot werden en wij FC Groningen in het duel lieten komen. Daardoor lijkt het alsof je er zelf niet inkomt. De afstanden werden te groot en dan lijkt het loom en moeilijk. We probeerden het na rust een beetje te draaien, kwamen iets hoger op het veld te staan waardoor het weer iets frisser leek. Ik heb in de rust aangegeven dat wij niet zo op moeten bouwen als we nu deden. Dat laat je met magneten op het bord eventueel zien, individueel, met een paar jongens samen. We moesten hoger staan, waardoor je ook verder van de goal staat als je de bal verliest.”