Van Bommel is de beste starter ooit in de eredivisie

Gutiérrez ondanks reserverol bij PSV opnieuw in nationale selectie Mexico

8 november Hirving Lozano en Érick Gutiérrez zijn opgenomen in de nationale ploeg van Mexico, die op 16 en 20 november oefent tegen Argentinië. Dat Lozano bij de selectie zit is geen verrassing. Gutiérrez heeft ondanks zijn reserverol in Eindhoven zijn plaats in het nationale team vast kunnen houden.