Van Bommel is tevreden: 'Op zo'n veld is het voor elke ploeg lastig'

De trainer besloot om zijn tweede elftal op te stellen en zag de reserves niet in de problemen komen. ,,Ze zijn goed genoeg om op de bank te zitten en in te vallen. Dan zijn ze ook goed genoeg om hier te spelen. Ze weten wat ze moeten doen en raken niet in de war." Over het kunstgrasveld in Zuid-Holland was Van Bommel na afloop duidelijk. ''Op zo'n veld is het voor iedereen lastig om te voetballen. Het kunstgras was helemaal plat en als je de bal aanneemt, is het weer anders dan normaal."

Sadilek

Gevraagd naar het optreden van Michal Sadílek sprak Van Bommel complimenten uit. ,,Een fijne speler om mee te werken", zei hij. ,,Hij geeft altijd honderd procent, waar hij ook speelt. Of het nu hier is of in een jeugdwedstrijd in de Champions League. Mooi is dat." Voor Van Bommel was het een mooie gelegenheid om Sadilek, Jordan Teze, Cody Gakpo (die scoorde) en Donyell Malen minuten te geven. Ook spelers als Trent Sainsbury, Aziz Behich en Nicolas Isimat-Mirin kwamen binnen de lijnen. ,,We zitten met het probleem dat spelers boven de 23 jaar niet meer bij Jong PSV mogen spelen. Ook spelers die revalideren kunnen dat niet meer. Het is voor ons in dit drukke programma niet zomaar mogelijk om meer oefenwedstrijden in te lassen. Ook daarom hebben we het hier zo aangepakt als nu."