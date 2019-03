Van Bommel koestert in deze fase de punten

Een beslissende slag is zeker nog niet geslagen, maar in een paar uur tijd veranderde zondagmiddag de uitgangspositie voor PSV volledig. De zuinige zege van de Eindhovenaren in Venlo kan over een aantal weken goud waard zijn, zeker nu Ajax het liet liggen bij AZ. Even voor de klok van tweeën leek het erop dat Ajax en PSV over twee weken misschien wel met een gelijk aantal punten aan hun topper zouden beginnen. Nu is het gaatje toch weer fors gegroeid en zelfs drie punten groter dan voor het ingaan van de winterstop.