Van Bommel laat zich direct gelden, bravoure en een beetje venijn verwacht

Na twee turbulente seizoenen bracht Phillip Cocu vanaf 2014 jaren van relatieve rust bij PSV. Met Mark van Bommel heeft de club sinds deze week een coach die PSV naar buiten toe meer bravoure en venijn geeft. Na de soms wat gezapige en voorspelbare sfeer van de afgelopen jaren zal het dit seizoen allerminst saai worden in Eindhoven, zo is de verwachting. Op het trainingsveld nam het nieuwe gezicht van PSV tijdens zijn eerste training al direct en ook duidelijk het commando.

Van Bommel zorgt voor nieuwe wetten in een voetbaljaar dat naar PSV-begrippen uiterst turbulent is begonnen. In 17 jaar als bestuurder in het betaald voetbal stond algemeen directeur Toon Gerbrands zelden voor hetere vuren. Hij stond twee weken geleden op de voicemail van Van Bommel en de oud-aanvoerder wist dat het moment gekomen was.

Band voor het leven

Hij twijfelde geen seconde om de kans te pakken en zat gisteren met een stevige dosis zelfvertrouwen in de perszaal bij het trainingscomplex van PSV. Hij voelt naar eigen zeggen de steun van de PSV-achterban, waarmee Van Bommel een band voor het leven heeft. ,,Mark moet blijven", riep het PSV-publiek in zijn laatste seizoen elke wedstrijd weer. Zoals hij de pers in dat slotjaar als speler (seizoen 2012-2013, red.) te woord stond, zo deed hij het nu ook. Gedecideerd, met af en toe een tikkie naar een kritische verslaggever.

In zijn ogen is nog altijd te zien dat de honger naar succes net zo groot is als in zijn periode op het veld. ,,Ja, ik ben er klaar voor", zei de 41-jarige oud-aanvoerder gisteren voor elke camera even vastberaden als een bruidegom die het ja-woord aan zijn bruid geeft.

Om vervolgens ook zonder schroom aan te geven dat hij schoonvader Bert van Marwijk maar wat graag een rol geeft binnen de staf van PSV. ,,Hij heeft een schat aan ervaring en het zou van mij dom zijn om daar geen gebruik van te maken", aldus de nieuwe trainer van PSV. ,,Dat gaat allemaal op een natuurlijke manier, zoals het tussen ons altijd is gegaan. Hij zal er soms een paar dagen bij zijn op het veld en dan weer een tijdje weg of op de tribune."

Geen rouw

Cocu mag het dan goed gedaan hebben bij PSV, maar toch is in Eindhoven geen sprake van massale rouw. De clubicoon dwong op basis van de resultaten gezag af, maar er is hoop dat Van Bommel PSV aan de bal weer dominanter kan laten spelen. ,,De steun van de fans, het doet me zeker iets. PSV is een club die in Europa wat mij betreft uniek is. Hier wordt op topniveau gepresteerd en toch heerst er een enorm warme en bijzondere cultuur." Of er qua voetbal veel verandering te verwachten is? Van Bommel gaf in ieder geval aan graag met de punt naar voren te spelen. ,,Maar het gaat niet zozeer om systemen, het gaat vooral om de invulling van de ruimtes. Hoe bespeel je ze?"