Van Bommel lijkt nog één keuze te moeten maken bij PSV

Na het trainingskamp in Doha traint PSV vanaf maandag weer op vertrouwde grond. De 26 overgebleven deelnemers aan het trainingskamp moeten daar hun weg weer zien te vinden bij PSV, Jong PSV of PSV onder 19.

Voor PSV lijken de kaarten wel geschud, op maar één positie na. Doelman Jeroen Zoet, de complete defensie, het defensieve blok op het middenveld en de aanval staan bij PSV in principe vast. Wat trainer Mark van Bommel gaat doen met de invulling van de positie als nummer 10 is nog wel een vraagteken. Met Gastón Pereiro en Érick Gutiérrez heeft hij twee voor de hand liggende opties. Pereiro is in vorm onomstreden, maar houdt die vorm al vier seizoenen lang niet constant vast. Voor Gutiérrez geldt dat hij ook als meest aanvallende middenvelder van waarde kan zijn voor PSV, maar zijn favoriete positie is het niet. Tijdens de achtdaagse in Qatar gaf hij aan liever iets meer teruggetrokken te spelen, al vertelde hij ook blij te zijn met elke basisplaats. ‘Guti’ helpt het team waar hij kan, meldde de Latijns-Amerikaan.