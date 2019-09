Van Bommel looft Ihattaren: ‘Doe het maar eens, op die leeftijd’

Wat was tijdens het gewonnen duel met Sporting Portugal (3-2) mooiste moment donderdagavond voor PSV-trainer Mark van Bommel? ,,De drie punten en wat er in de 43ste minuut gebeurde”, gaf hij aan tijdens zijn persconferentie na afloop. De supporters van PSV klapten uit respect voor de deze week overleden Fernando Ricksen. Van Bommel was daardoor geraakt. ,,Het publiek is trouw en ziet zulke momenten ook gebeuren in het voetbal. Ze tonen hun medeleven.”

Terug naar de wedstrijd. Mohamed Ihattaren haalde voor de drie goals een groot deel van de kastanjes voor PSV uit het vuur, al scoorde hij zelf niet. Van Bommel wisselde hem na ruim een uur. Om hem te ontzien, onder meer met het oog op zondag (PSV speelt dan thuis tegen Ajax)? ,,Ja. Wij hebben zoveel goede spelers, dat je ze soms rust kan geven in een hele drukke serie. Hij is topfit en kan ook zondag negentig minuten spelen.”

Van Bommel vindt het knap wat Ihattaren, die over ruim vier maanden pas achttien wordt, laat zien. ,,Het is een speler die voor het Nederlands voetbal belangrijk kan zijn”, gaf hij aan na een vraag over zijn mogelijke interlandkeuze. ,,Ronald Koeman kan veel met hem praten, maar ik weet niet wat hij hem verder nog zou moeten aanbieden. Zelf praat ik ook met hem, maar het is belangrijk dat hij zonder druk zijn keuze kan maken. Hij heeft ook met zijn familie te maken, waar hij alles mee bespreekt en wat hij ook doet. Doe het maar eens op die leeftijd. Kies maar eens tussen twee landen die aan je trekken. Toch laat hij dit vanavond zien en dat is niet makkelijk. Ik vind het knap hoe hij ermee omgaat.” Had Van Bommel hem niet moeten gebruiken in het tweeluik met FC Basel, was een vraag van een van de journalisten tijdens de persconferentie? ,,In het begin van het seizoen zat hij niet bij de selectie en op dat moment was hij niet fit. Ik werk elke dag met hem.”

Zoet

Ihattaren was als gezegd bij alle goals betrokken en PSV was in het eerste uur effectief. Van Bommel had ook oog voor de prestatie van Jeroen Zoet, die een aantal reddingen verrichtte. ,,Hij houdt ons op de been. We kwamen door een moeilijke fase heen op basis van wilskracht en op het laatst hadden we een paar goede counters waardoor het slotoffensief van Sporting wegebde. We waren effectief en maakten daardoor de 1-0 en 2-0 en kregen daarna onnodig de 2-1 tegen. Na de 3-1 hadden we vaker kunnen scoren en in plaats daarvan was er opnieuw een tegengoal, waardoor het nog moeilijk werd.”