Van Bommel looft Zoet en doellijnheld Dumfries: ‘Doet hij op trainingen vaker’

Na de late 0-1 van PSV voorkwam de rechtsback met een staaltje lichaamsbeheersing de nog latere gelijkmaker van VVV. ,,Dat is nou ten koste van alles een goal verhinderen.” Van Bommel had ook complimenten voor keeper Jeroen Zoet, die zijn derde 'nul' op rij neerzette en PSV een paar keer op de been hield.

Interne competitie

De coach wisselde in zijn basisopstelling Jorrit Hendrix voor Michal Sadílek. ,,We hebben een interne competitie en dat maakt het makkelijker en moeilijker tegelijk", zo verklaarde hij het passeren van Hendrix. ,,Binnen de selectie halen we een hoog niveau en dat is goed. Het is vaak zo dat de tegenstander het niet vol kan houden tegen ons en op het einde ontstaan dan ruimtes waarvan we moeten profiteren. Ik geloofde er ook in de slotfase nog in, ja."