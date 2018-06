Van Bommel maakt bij PSV ook gebruik van de routine van Van Marwijk

Zijn koffer zat woensdag op weg naar huis nog vol met Australische kleren, na het WK-avontuur met de 'Socceroos'. Een dag later reist Mark van Bommel met een figuurlijke koffer vol ambities naar De Herdgang. Voor het eerst is hij hoofdtrainer in het profvoetbal en doet de oud-aanvoerder in die hoedanigheid zijn verhaal. Veel PSV'ers waren de afgelopen jaren blij met de resultaten onder Phillip Cocu, maar kijken toch reikhalzend uit naar een nieuwe fase in Eindhoven. Van Bommel geniet het volste vertrouwen bij het grootste deel van de PSV-achterban en het verwachtingspatroon is hoog. Na twee turbulente weken in Eindhoven moet hij zichzelf zien te bewijzen, in een klimaat waarin nieuwelingen de macht krijgen of moeten zien te grijpen.