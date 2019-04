Van Bommel maakt geen verwijten: 'Iedereen heeft er alles aan gedaan'

Zoet baalt stevig na tik in Arena: ‘Hebben de punten weggegeven’

31 maart Jeroen Zoet (28) had het gevoel dat PSV na de 1-1 de wedstrijd tegen Ajax ook over de streep zou trekken. Dat gebeurde uiteindelijk niet. ,,Die rode kaart en de goal van Luuk waren voor ons een fantastische gelegenheid. We hadden het gevoel dat we erover heen konden gaan. We hebben de punten weggegeven”, blikte de doelman nog eens terug.